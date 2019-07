Pohorje žaluje ob odhodu Tineta Lesjaka

Oplotnica, Kebelj in Pohorje so zaviti v žalost ob smrti Tineta Lesjaka.

Tine Lesjak je zaznamoval življenja tukajšnjih ljudi s svojim ustvarjanjem in izvajanjem, skupaj z Brati iz Oplotnice in Pevci s Pohorja pa je naredil mnogo za prepoznavnost teh krajev. Občina Oplotnica mu je zato tudi podelila najvišje občinsko priznanje, na katerega je bil Tine zelo ponosen.

Občina Oplotnica je skupaj z društvi napovedala javno žalno sejo za ta četrtek, takrat bodo popoldne odprli tudi žalno knjigo. Pogreb Tineta Lesjaka bo v Oplotnici v petek ob 18-tih, prej pa bo žara v poslovilni vežici na rodnem Keblju.

To sredo zvečer bo oddaja Pod Roglo se poje in igra na Radiu Rogla v celoti posvečena Tinetu Lesjaku in njegovi glasbi.

Bratje iz Oplotnice – Na plesu – v prvotni zasedbi: Marjan Lesjak, Tine Lesjak, Milan Gričnik, Vojko Gričnik



Naslovna foto: Boris Kovačič