Poetically Uncorrect v Celju

Špital za prjatle je minuli vikend na svojem majhnem odru gostil koncert zanimive in predvsem drugačne zasedbe Poetically Uncorrect.

Zasedbo sestavljajo Gergely Dózse z Madžarske, Maja Dekleva Lapajne iz Slovenije in Simeon Huzun, Slovenec, ki sicer pripada svetu nomadizma. Nastopajoči pravzaprav niso glasbeniki, temveč so doma v klovnovstvu, plesu in gledališču. Najbrž je tudi to razlog, da je bil koncert, na katerem so odigrali osem avtorskih skladb, pravzaprav bolj umetniški performance kot klasični koncert, na njem pa so igrali množico različnih instrumentov, kot so ukulele, harmonika, sintesajzer ter celo madžarski tradicionalni instrument citere (in ne citre, kot je opozoril Gergely).

Žanrsko se skupina sicer giblje nekje med samoreflektivnim pankom, nežnimi intimnimi zvočnimi pokrajinami, kaotičnimi uživancijami, iskanjem lepote v fušu, strastnimi življenjskimi napevi z neskončnimi končevanji, treši sintesajzerskimi utripi in igranjem na plastenko vode, kot so se opisali sami. Žanrsko jih torej ne moremo opredeliti, od tod tudi njihov naziv. Na njihovem nastopu, ki je v Špital pripeljal kar nekaj obiskovalcev, smo posledično lahko prisluhnili tako nežnim napevom, kot je bila na primer skladba Pesem o luni, kot tudi pankovski glasni in divji skladbi Daj mi ljubezen, zafrkantski skladbi So importante in celo čutni ter erotično obarvani skladbi Sam/a se igram, med katerimi so nekatere nastale prav v Špitalu za prjatle. Skozi performance so nastopajoči zbrane zabavali tudi s humornimi vložki, zanimivimi zgodbami, pihali so mehurčke in se igrali s svetlobo, k vsemu dogajanju pa pritegnili tudi obiskovalce, ki so tako po svoje postali del celotne predstave. (MH)