Podžupan Vitanja je Andrej Poklič

Župan Vitanja Andraž Pogorevc je imenoval podžupana občine Vitanje; to bo izkušeni občinski svetnik Andrej Poklič.

Na zadnji seji vitanjskega občinskega sveta je župan Pogorevc sporočil, da je izbral podžupana, ki ima veliko izkušenj v občinskem svetu in gospodarstvu ter dobro pozna lokalno skupnost. Poklič je občinski svetnik v Vitanju že šest mandatov, dvakrat je že bil podžupan pri dveh županih (Slavku Vetrihu in Mirku Polutniku).

Podrobneje o tem in tudi o sklepih zadnje seje občinskega sveta, na kateri so sprejeli proračun za prihodnje leto, pa preberite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.