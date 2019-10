Podsreda: V sklopu projekta Life naturaviva odprli grajsko pot

V sklopu enomesečne obeležitve Praznika kozjanskega jabolka so v Podsredi v sklopu projekta Life naturaviva svojemu namenu predali interaktivno Grajsko pot Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda.

Največja projektna aktivnost Kozjanskega parka v sklopu projekta pa je ureditev 2 km dolge interaktivne Grajske poti Podsreda, ki bo povezala srednjeveški trg in grad Podsreda. S potjo bodo poskušali nagovoriti obiskovalce, da se na grad podajo peš in dobijo nova znanja o bogati biotski pestrosti okolice. Dela na Grajski poti so se ob enomesečnem praznovanju Praznika kozjanskega jabolka tudi zaključila. Vključevala so ureditev grajskega ribnika, razširitev poti na določenih delih, postavitev jeklene varovalne vrvi v dolžini 30 m na najnevarnejšem delu poti, postavitev 90 lesenih stopnic na najstrmejšem delu poti, postavitev 4 lesenih mostičkov, izdelava kamnitih oblog struge preko poti, postavljene so bile dvojezične table s številnimi animacijskimi elementi in klopi. Pot ima 14 točk in 9 animacij, kjer si obiskovalci lahko preberejo zanimivosti o poti ter se tudi preizkusijo v svojem znanju.

V sklopu otvoritve je zbrane najprej nagovorila direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst, ki je izrazila zadovoljstvo ob vseh aktivnostih, ki so se izvedle v sklopu celomesečnega praznovanja ter seveda zadovoljstvo ob novo urejeni grajski poti, prav tako pa se je ob novi pridobitvi veselila tudi županja Milenca Krajnc. V nadaljevanju je projekt podrobneje predstavila Tatjana Kotnik, vodja projekta. Odprtja se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, ki so se s sedeža Kozjanskega parka v Podsredi podali po grajski poti do gradu Podsreda. Med potjo so se preizkusili v aktivnostih in izkazovanju znanja, svojo pot pa so zaključili na gradu Podsreda, kjer je na grajskem podstrešju zadnja točka poti, ki je posvečena netopirjem.

Kaj vse se v Kozjanskem parku izvaja v sklopu projekta Life naturaviva pa preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)