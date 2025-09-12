Podpis pogodbe za obnovo gradu Slovenska Bistrica

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je 11. septembra z županom Občine Slovenska Bistrica dr. Ivanom Žagarjem podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Obnova gradu Slovenska Bistrica z digitalizacijo za dostopnejšo kulturno dediščino.

Projekt je vreden 1,2 milijona evrov. Slab milijon evrov zagotavlja Ministrstvo za kulturo iz evropskih kohezijskih sredstev, preostali del pa občina. Obnova bo zajela sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine, s čimer bodo dolgoročno ohranjene spomeniške značilnosti in dragocene freske. Poleg tega bodo vzpostavljene digitalizirane vsebine, ki bodo obiskovalcem omogočile interaktivno spoznavanje zgodovine gradu ter družine Attems.