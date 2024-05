V prostoru začasne rabe na Glavnem trgu 8 so odprli razstavo Podobe demokracije: izbrano gradivo iz arhivov držav Evropske unije. Pripravila jo je informacijska točka Europe Direct Savinjska v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje. Zanimiva zbirka odseva podobnosti in hkrati raznolikost evropskih okolij, ki skupaj tvorijo in bogatijo skupni evropski prostor. Zbrane je ob odprtju nagovorila mag. Katja Kolenc, vodja informacijske točke Europe Direct Savinjska, podrobnosti same razstave pa je predstavil dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje. Foto: FB Infopentlja.