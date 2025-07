Podjetniški inkubator tudi v Slovenski Bistrici

Občini Slovenska Bistrica in Poljčane bosta skupaj vzpostavili mrežni podjetniški inkubator z imenom Zelena vizija.

Inkubator bo imel dve enoti – ena bo v Poljčanah, druga pa v Slovenski Bistrici. V slednji bo inkubator umeščen v nekdanji Lovski dvor, ki se nahaja v mestnem jedru, in je kot del grajskega parka spomenik državnega pomena. Občina Slovenska Bistrica bo v ta namen uredila in opremila 382 kvadratnih metrov novih površin.

Obnova Lovskega dvora se bo predvidoma začela decembra 2025, zagon podjetniškega inkubatorja pa je načrtovan za januar 2027. Vrednost celotne investicije znaša dobrih 2,5 milijona evrov z DDV. Občina Slovenska Bistrica bo v projektu sodelovala s sredstvi v višini 780.000 evrov, ki bodo v celoti pokrita iz Dogovora za razvoj regij.