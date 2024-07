Podjetnice Savinjske regije: navdih, povezovanje, rast

Srečanje. Podjetnice Savinjske regije so se udeležile tradicionalnega dogodka z mreženjem in izmenjavo dobrih praks.

Podporno okolje. Tako je naslov projekta Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, v sklopu katerega je potekalo srečanje.

Območna obrtno-podjetniška zbornica (v nadaljevanju OOZ) Celje je v sklopu projekta ‘Podporno okolje 2023–2025’ SPOT svetovanje Savinjska organizirala že tradicionalni dogodek z mreženjem in izmenjavo dobrih praks podjetnic Savinjske regije.

Zbrane je uvodoma nagovorila sekretarka OOZ Celje, Martina Rečnik, ki je v svojem govoru poudarila, da je podjetniško mreženje eden izmed zelo pomembnih dejavnikov na poti uspeha v poslovnem svetu. Sledil je nagovor Alenke Vodončnik, predsednice sekcije obrtnic in podjetnic na OOZ Celje.

Moč mreženja

Udeleženke so imele priložnost predstaviti svoje projekte, se učiti od izkušenih kolegic in pridobiti dragocene nasvete, ki jim bodo lahko v pomoč pri premagovanju izzivov in doseganju poslovnih ciljev. Zbrane so z velikim zanimanjem prisluhnile predstavitvi šestih navdihujočih podjetniških zgodb. Več o tem pa v Celjanu.