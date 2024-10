Podjetje Surovina zapira poslovno enoto v Slovenski Bistrici

Podjetje Surovina zapira svojo poslovno enoto v Slovenski Bistrici. S kratkim obvestilom na družbenih omrežjih so javnost seznanili, da s 1. novembrom zapirajo štiri njihove poslovne enote – poleg slovenskobistriške tudi enote v Ormožu, v Laškem in Velenju. Kot so pojasnili v upravi, verjamejo, da je tovrstna optimizacija poslovanja model, ki jim bo v prihodnje omogočal stabilnost in boljšo konkurenčnost.

Podjetje Surovina je podjetje z več kot 70-letno tradicijo. Ukvarja se s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov. V enoti v Slovenski Bistrici so imeli enega sodelavca, ki zdaj odhaja v pokoj. Odločitve, kaj bodo s prostori oz. samo lokacijo, v vodstvu še niso sprejeli.