Podjetje Hosekra v Slovenski Bistrici slovesno odprlo novo halo

Podjetje Hosekra iz Slovenske Bistrice slavi 35 let uspešnega delovanja z odprtjem nove proizvodno prodajne hale Hosekra Strehe v Slovenski Bistrici.

Kot že ime pove, seli podjetje na novo lokacija celoten program streh. To predstavlja približno petino njihove celotne proizvodnje. Ime Hosekra je v sicer v zadnjih letih prepoznavno predvsem po mobilnih hiškah, garažah, kontejnerjih in drugem.

Nova hala se nahaja na Zadružni ulici in po besedah direktorja Boštjana Hosteja zaznamuje začetek novega poglavja za podjetje, saj omogoča nadaljnjo rast ter inovacije.

Na četrtkovem odprtju je bistriško podjetje gostilo številne poslovne partnerje, ki so ob kulinaričnih dobrotah uživali tudi v glasbi priznanih izvajalcev.