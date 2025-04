Podjetje Gselman in Gselman iz Poljčan obeležuje 30 let delovanja

Podjetje Gselman in Gselman iz Poljčan ta mesec obeležuje 30 let delovanja. To je danes sodobno družinsko podjetje, ki dosega približno 1,5 milijona evrov letnega prometa. So med tremi največjimi proizvajalci kovinskih podbojev v Sloveniji. Izdelujejo tudi nadstreške, stopnišča, ograje in drugo kovinsko opremo za poslovne in druge prostore.

Začetki poslovanja podjetja Gselman in Gselman segajo v leto 1995, ko je Anton Gselman po stečaju Metalne, kjer je bil zaposlen kot inšpektor in vodja gradbišč, odprl svoje podjetje. »Iz Metalne sem prevzel skupino 10 sodelavcev in nadaljevali smo tam, kjer smo v Metalni končali,« pripoveduje. Sprva so izvajali montažo, servis in vzdrževanje procesne opreme, kmalu pa so se morali samostojno znajti v poslovnem svetu.

Od domače pisarne do sodobne proizvodnje

Leto ali dve zatem se je podjetju priključila žena Bojana in prevzela skrb za finance in kadre.

Prvih nekaj let je podjetje poslovalo iz domače hiše, dokler niso v Poljčanah kupili prostorov nekdanje tovarne Emi. Ta prelomni korak jim je omogočil rast in razvoj.

Danes podjetje ponuja vrhunske storitve na področju obdelave kovin, CNC rezkanja in struženja, 3D modeliranja, prašnega lakiranja ter izdelave različnih konstrukcij. Med njihovimi izdelki so kovinski podboji, nadstreški, stopnišča, ograje, kovinska oprema za hotele in trgovine … »Delamo na slovenskem trgu, nekaj tudi za naročnike v Avstriji in državah bivše Jugoslavije,« pravi Gselman. »Naš fokus je kvaliteta, individualna obravnava strank in sledenje tehnološkim inovacijam.« Podjetje ima pridobljene certifikate slovenske kakovosti ISO 9001 in okoljski certifikat ISO 14001.

Stalna rast s premišljeno strategijo

Podjetje se širi predvsem s posodabljanjem. »Obseg proizvodnje se veča na račun novih tehnologij ter usposabljanja zaposlenih, število delavcev ostaja konstantno pri 15 do 20,« pojasnjuje Gselman.

Poslovnih prostorov tako ne širijo, imajo pa najsodobnejšo tehnološko opremo in stroje. Iz klasične proizvodnje so v treh desetletjih prešli na digitalno, vse se dela na CNC strojih. Vsakih sedem do deset let menjujejo tehnologijo. Danes celotna proizvodnja poteka v njihovih prostorih, montaža na terenu je minimalna.

Kje najdemo njihove izdelke?

Podjetje Gselman & Gselman je danes med tremi največjimi proizvajalci kovinskih podbojev v Sloveniji. Njihovi naročniki so mizarji in trgovine, opremljajo pa tudi trgovinske prostore za znamke, kot so New Yorker, H&M, Sketcher, Douglas …

Z nenehnim vlaganjem v tehnologijo, kakovost in kadre podjetje ostaja trden steber kovinske industrije v Sloveniji, pripravljen na nove izzive in prihodnost, ki jo zdaj oblikuje mlajša generacija.

Nova generacija prevzema vajeti

Namreč, po treh desetletjih delovanja Anton Gselman zdaj predaja vodenje mlajši generaciji. »Naša usmeritev je prenos vodstvenega dela. Funkcijo direktorja prevzema sin Marko z ženo. Jaz in moja žena Bojana pa se počasi poslavljava iz delovanja v podjetju,« napoveduje Anton.

Tudi celoten kolektiv se pomlajuje, saj v podjetju aktivno spodbujajo mlade k izbiri kovinarskih poklicev. »Delo v kovinarstvu danes ni več tako umazano in slabo plačano kot nekoč. S sodobnimi tehnologijami je to spoštovan poklic, kjer se da dobro zaslužiti,« poudarja.

Zato sodelujejo s šolami, ponujajo štipendije in imajo dneve odprtih vrat. Pri približevanju obrtniških poklicev mladim vidijo priložnost tudi v Klubu podjetnikov Poljčane, ki je v postopku ustanavljanja.

S čim se namerava Anton Gselman ukvarjati v prihodnje, po upokojitvi? Kako je na mlajši rod prenesel tudi strast do motorjev in druge zanimivosti pa v lokalnem časopisu BISTRIŠKE NOVICE. (pripravila: Bojana Petelinšek, foto: A. Gselman)