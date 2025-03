Podelili so zlato vrtnico

Na rednem volilnem zboru članov Turističnega in kulturnega društva Celje so podelili Zlato vrtnico 2024.

Turistično in kulturno društvo (TKD) Celje je minuli petek ponovno nagradilo tiste, ki se trudijo, da je okolica v knežjem mestu urejena. Pred začetkom letnega Volilnega zbora članov je namreč potekala že tradicionalna podelitev Zlate vrtnice, v sklopu katere v društvu podelijo priznanja za urejeno okolje tudi ostalim nominirancem.

Letos slavil Dom Sv. Jožef Celje

Za natečaj Zlata vrtnica 2024 je tokrat prispelo 5 predlogov, od tega dva za stanovanjski hiši, eden za Čolnarno Muzelj na Šmartinskem jezeru, dvakrat so predlagali Krajevno skupnost Šmartno v Rožni dolini, en predlog pa je prispel za Dom sv. Jožef Celje. Na koncu je Zlato vrtnico prejel prav slednji, ki je bil sicer nominiran tudi že večkrat v preteklosti.

Kot nam je pojasnila Vesna Golner iz TKD Celje, se v Domu sv. Jožef ves čas trudijo za izredno urejeno okolico, k urejanju le-te pa vedno pritegnejo tudi tamkajšnje stanovalce in jim tako popestrijo dneve. Poleg tega se na njihovem območju nahaja čudovit, popolnoma naraven travnik, ki ga je bilo v preteklosti zaradi drugačnih teženj težko ohraniti, a jim je to uspelo, tako je veduta do Jožefove cerkve zares lepa in posebna. »Vse to je pripomoglo, da je Zlato vrtnico letos dobil prav Dom. Sv. Jožef,« je pojasnila Golnerjeva. Podelitve so se udeležili vsi nominiranci, metle pa letos v društvu niso podelili. Zanjo ni prišel niti noben predlog.

Na rednem volilnem zboru pa so odkrili tudi novo, že 10. voščeno figuro v sklopu projekta Celjska zgodba / Celje story. Več o tem pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)