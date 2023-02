Podelili Celjske zvezde in se poklonili celjski in slovenski kulturi

Sinoči so se s podelitvijo priznanj na področju kulture Celjske zvezde in prepletom poezije, glasbe in videa v Narodnem domu v Celju poklonili spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in v Kajuhovem letu tudi spominu na pesnika Karla Destovnika Kajuha.

Priznanji Celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih sta prejela plesalec Boštjan Antončič in Škratovo lutkovno gledališče Celje. Priznanje Celjske zvezde za življenjsko delo pa je prejela plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Goga Stefanović Erjavec.

Slavnostni govor opomnil na pomen mladinske kulture

Slavnostna govornica Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra, je v nagovoru med drugim povedala: »Podpora izjemnim ljudem, drugačnim idejam, ki tlakujejo razvoj je ključna, zato ne smemo pozabiti tudi na večkrat prezrto mladinsko kulturo, ki jo tvorijo mladi posamezniki, saj kultura ni samo opera, balet, poezija, ampak tudi urbana mladinska kultura, ki skozi različne komunikacijske medije izraža svoj obstoj. Z jasno podporo mlade učimo znanj, veščin, vrednot in pa tudi odgovornosti. Te odgovornosti, ki jo od mladih pričakujemo, je pa kot odrasli večkrat ne živimo. Odgovornosti, ki se kaže skozi komunikacijo v vsakdanjem življenju tako doma, v službi, na kavi, v trgovini, v bolnišnici, na spletu (…) Vsi skupaj lahko ustvarjamo prostor povezovalnih navad, se poslušamo, slišimo, sprejemamo, zaupamo, spoštujemo, usklajujemo, opogumljamo, razvijamo sočutnost, ustvarjalnost in odgovornost, namreč vse to bo prispevalo k večjemu zadovoljstvu vseh nas.«

Kulturni program so na celjski občini zaupali odlični umetnici, Celjanki Nuši Ofentavšek. V sodelovanju s pianistom Rokom Zalokarjem, igralko Manco Ogorevc, plesalko Ajo Zupanec in režiserko videa in plesalko Izo Skok je nastal preplet izbrane poezije, glasbe in videa.