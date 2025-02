Podelili bodo 13 celjskih grbov

Celjski grbi. Letos jih bodo podelili 13: 3 zlate, 4 srebrne, 4 bronaste in 2 kristalna.

Piše: Maja Horvat

Na prvi letošnji seji mestnega sveta Metne občine Celje (MOC) so mestni svetniki obravnavali predloge za prejemnike najvišjih občinskih priznanj – celjske grbe, ki bodo podeljeni 11. aprila, na slovesnosti ob prazniku občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade MOC, KVIAZ, je sicer obravnavala 20 predlogov za prejemnike priznanj, odločili so se za podelitev trinajstih. Vsi so bili na prvi letošnji seji potrjeni brez glasu proti.

Podelili bodo tri zlate celjske grbe

Letos bodo podelili tri zlate celjske grbe. Prejeli jih bodo dr. Radko Komadina za dolgoletno uspešno delo na področju medicine, Danijel Jagrič za izjemen arhitekturni prispevek in vrsto uspešno izvedenih projektov s katerimi je sooblikoval in trajno zaznamoval podobo Celja in savinjske regije, in Vili Poznik za vrhunske dosežke na področju inovacij, trajnostnih rešitev in razvoja tehnologij, ki izboljšujejo kakovost življenja ter za promocijo Celja.

Po štirje srebrni in bronasti celjski grbi

Na slovesnosti bodo podelili tudi štiri srebrne celjske grbe. Prejemniki bodo postali Uroš Kranjc za uspešno delovanje pri izvajanju projekta Celostne podobe ženskega košarkarskega kluba Celje, prispevek pri promociji ženske košarke in prepoznavnosti mesta, Vladimira Skale za pomembno vlogo pri prepoznavnosti Pravljičnega Celja, za zasnovo in dolgoletno izvedbo Pravljične dežele ter prispevek h kulturno-družabnemu življenju v mestu in k turistični promociji Celja, Avguštin Penič za ustvarjalne in inovativne rešitve pri razvoju svetovno znanih glasbenih pripomočkov in 40-letno delovanje podjetja Viva la Musica, četrti srebrni grb pa bo prejel Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Celje, za nesebično izvajanje različnih vrst humanitarnih dejavnosti in drugih aktivnosti, pomembnih za kakovost bivanja in lajšanje stisk najranljivejše populacije prebivalstva.

Podelili bodo tudi štiri bronaste celjske grbe. Namenjeni bodo Mateji Zorko Pavšar in Alenu Pavšarju za umetniško delovanje in uspehe na področju filmske produkcije in za obogatitev kulturne ustvarjalnosti v mestu, Špeli Strašek za oživljanje klobučarske obrti, spletnemu portalu ‘V Celu dogaja’ za desetletno uspešno delovanje, kakovostno in celovito informiranje prebivalcev lokalne skupnosti o aktualnih dogodkih ter povezovanje organizatorjev prireditev in dogodkov, četrti bronasti grb pa bo šel v roke podjetju Rudi Rudnik, s. p. za uspešno podjetniško pot, odgovoren odnos do zaposlenih, okolja, poslovnih partnerjev in strank.

Kristalna celjska grba bosta tokrat prejeli dve študentki, Pia Žižek in Maša Krajnc.