Podčetrtek: slovenskim veteranom na EP štiri medalje

Slovenski judoisti so na evropskem veteranskem prvenstvu, ki ga je Judo zveza Slovenije organizirala v Podčetrtku, osvojili dve posamični medalji. Kristina Vršič je v kategoriji do 52 kilogramov stopila na najvišjo stopničko, nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič pa je osvojil bron v kategoriji do 90 kilogramov. Vršičeva je osvojila še eno zlato medaljo, in sicer z ekipo Nemčije v kategoriji TW30 (Team Women 30). Mušič je osvojil srebro v kategoriji TM50 (Team Men 50) s francosko ekipo.

Veteransko evropsko prvenstvo je bil zgolj prvi del tokratnega judoističnega dogajanja v Podčetrtku. V začetku prihodnjega tedna bo tam namreč še evropsko prvenstvo v katah, prihodnji konec tedna pa še tradicionalna tekma za evropski pokal.

Foto: JZS, Rok Rakun

