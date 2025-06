V Termah Olimia so včeraj popoldne evakuirali vse goste in zaposlene, potem ko so po elektronski pošti prejeli grožnjo, da je v turističnem kompleksu nastavljena bomba.

Domnevno naj bi eksplozivno telo bilo podtaknjeno v centru dobrega počutja Orhidelia.

Posebna enota policije je objekte pregledala in kmalu ugotovila, da je tudi tokrat šlo za lažni preplah. Turistične zmogljivosti so v manj kot dveh urah znova obratovale na polno.

Policija zdaj preiskuje, kdo je spisal in poslal grožnjo.

PŠ