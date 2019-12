Podčetrtek: Destinacija, ki se lahko pohvali s še enim izjemnim letom

Destinacija Podčetrtek, katere največji partnerji pri razvoju turizma so prav gotovo Občina Podčetrtek, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ in Terme Olimia se lahko pohvali s še enim izjemnim letom turističnih presežkov. Do zadnjega meseca v letu so beležili več kot 400.000 nočitev, prireditve je obiskalo več kot 15.000 obiskovalcev, plod uspešnega dela pa so tudi odlične številke ter obetajoče napovedi za prihodnje leto.

Občina Podčetrtek skozi vse leto beleži veliko število obiskovalcev, nič drugače pa ne bo ob koncu leta, ko bodo v Termah Olimia povsem zasedeni. Z doseženim v letu 2019 so lahko že zdaj izjemno zadovoljni. V letu 2019 so našteli že več kot 400.000 nočitev pri njihovem največjem ponudniku Termah Olimia in mnogih zasebnih ponudnikih prenočitev. Prek agencijskih storitev TIC-a je destinacijo obiskalo 2500 ljudi, ki so jih prepričale turistične atrakcije, edinstvena doživetja in lepote Obsoteljsko-kozjanskih krajev. Kot je v sklopu novinarske konference, ki je danes potekala v poročni dvorani Samostana Olimje dejal direktor Turizma Podčetrtek Boštjan Misja, je prireditve, ki jih je pripravil TIC, obiskalo več kot 15.000 obiskovalcev. Ob tem se lahko pohvalijo, da so prejeli nagrado EDEN za destinacijo odličnosti, kar je posledica skupnega razvoja destinacije ob podpori občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Uvrščeni so bili v top 100 trajnostnih destinacij na svetu. Prav tako je Podčetrtek po izboru revije Moje finance med petimi najboljšimi slovenskimi turističnimi občinami. Kot je ob pregledu dela še dejal Boštjan Misja so v letošnjem letu v Turizmu Podčetrtek pridobili projekt Dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij, za kar bodo v dveh letih prejeli skoraj 140 tisoč evrov, v sklopu projekta pa so posneli 11 promocijskih videov, pripravili več izobraževanj na temo priprave doživetij in digitalizacije, veliko so vlagali tudi v digitalno oglaševanje, z lastnimi aktivnostmi pa so ustvarili več kot 50 % prihodkov GIZ-a.

V turizem na destinaciji je neločljivo vpeta tudi Občina Podčetrtek, ki skozi vsa leta svoje naložbe usmerja v turizem. Zagotovo je najodmevnejša pridobitev leta vezana na turizem Stolp zdravja in veselja na Rudnici, ki od poletja privablja mnoge pohodnike, poleg tega pa so uredili tudi Emino tematsko pot, seveda pa so vseskozi vlagali v ljudi, v cestno in komunalno infrastrukturo, še posebej pomembna pa je ureditev pediatrije. Kot je izpostavil župan Podčetrtka Peter Misja je izjemno pomembna tudi odmevna naložba v obnovljeno zapornico na bodočem jezeru Vonarje, ki je tako še korak bliže oživitvi.

Tudi v Termah Olimia so zadovoljni z letom 2019, saj so število nočitev povečali za 5,4 %, število kopalcev pa za 4 %. Zelo dober zaključek pričakujejo od bližajočih se praznikov: »Naše kapacitete bodo ponovno več kot odlično zasedene, pripravljamo različne dogodke, tako da se bodo naši gostje odlično počutili,« je dejal direktor Term Olimia Florjan Vasle, ki je ob tem dodal, da so bili v letošnjem letu sicer naložbeno manj aktivni, so pa zato načrti za prihodnost toliko bolj smeli. Terme Olimia naj bi do konca letošnjega leta ustvarile več kot 375.000 nočitev, 23,5 milijona evrov prihodkov in več kot 2,4 milijona evrov čistega dobička, skupaj s Termami Tuhelj, kjer so v letošnjem letu zaključili prvo fazo ureditve prvega petzvezdičnega kontinentalnega kampa pa bo dobiček znašal okoli 3,5 milijonov.

Več o načrtih za prihodnje leto, ki jih imajo v Podčetrtku in v Termah Olimia, pa boste lahko prebrali v tiskani izdaji Rogaških novic (Karmen Cvirn)