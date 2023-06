Podčetrtek bo v prihodnjih dneh središče juda

Športna dvorana Podčetrtek tradicionalno gosti evropski pokal v judu. Že sedemnajsti tradicionalni evropski pokal v Podčetrtku bo potekal 17. in 18. junija in bo gostil judoiste celega sveta. Pred tem datumom pa bo v Podčetrtku potekalo še evropsko veteransko prvenstvo v judu in evropsko prvenstvo v judo katah.

Tekmovanje, na katerem se imajo predvsem mladi slovenski judoisti priložnost pokazati domači publiki, se že od leta 2005 dalje z majhnim prisilnim premorom odvija v Podčetrtku. Lani se je namreč tekmovanje po treh letih odsotnosti, ki jo je povzročil koronavirus, vrnilo v Podčetrtek. Tekmovalo je 277 tekmovalcev iz 24 držav, nekaj medalj pa je ostalo v Sloveniji.

»V juniju nas čaka kar nekaj velikih in pomembnih tekmovanj. Jaz sem prvič v tej vlogi kot predsednica organizacijskega odbora in mislim, da je to kar velik zalogaj in res ena velika izkušnja za prihodnost. Moram reči, da delamo z ekipami zelo dobro, zelo so odzivne, imamo že dosti prijavljenih tekmovalcev,« je v sklopu novinarske konference konec maja dejala vodja organizacijskega odbora evropskih prvenstev Urška Žolnir Jugovar in nadaljevala: »Od 7. do 11. junija gostimo veteransko evropsko prvenstvo v Podčetrtku, takoj zatem nadaljujemo z evropskim prvenstvom v katah, ki bo 12. in 13. junija. Potem imamo tudi Kodokan seminar dva dni ter še seminar s področja inkluzije in za zaključek še evropski pokal pod okriljem Judo kluba Z’dežele Sankaku, ki je v Podčetrtku že kar vrsto let. Tako da pred nami je kopica dobrih dogodkov, vsi vabljeni, da nas obiščete in podprete vse tekmovalce.«

Kako pomembne dogodke za slovenski judo gosti letos Podčetrtek, je poudaril tudi predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf. Že sedemnajsti tradicionalni evropski pokal v Podčetrtku bo potekal 17. in 18. junija. Lani je bilo na tekmovanju 250 tekmovalcev iz 23 držav, letos verjamejo, da bo ta številka še višja, saj pričakujejo približno 300 tekmovalcev iz Evrope, Azije, Afrike in Nove Zelandije, je predstavil vodja organizacijskega odbora evropskega pokala v Podčetrtku Marjan Fabjan, ki verjame v ponovno uspešno izvedbo.

Da se bodo judoisti mudili v Podčetrtku veseli tudi župana gostiteljske občine Petra Misja, ki je v sklopu novinarske konference dejal: »V Podčetrtku smo ena najboljših turističnih destinacij v Sloveniji. V zadnjem času pa postajamo tudi gostitelj velikih športnih in še kakšnih drugih prireditev. V lanskem letu smo gostili kar nekaj prvenstev, tudi svetovno prvenstvo v plesu, letos pa, kot veste, se pravzaprav kar nekaj nacionalnih športnih panog mudi pri nas. Nogometna zveza z malim nogometom oziroma futsalom, košarkarska zveza z žensko reprezentanco, po vašem prvenstvu nas čaka evropsko prvenstvo v pikadu, evropsko prvenstvo v biljardu, tako da veliko vsega se bo odvilo pri nas. Vesel sem, da bomo v teh dneh gostili vas. Vem, da bomo dobri gostitelji in da bomo tudi z vašo pomočjo dosegli še boljšo promocijo, kot jo imamo sedaj. Posebna zahvala Marjanu Fabjanu, ki je res že vrsto let pri nas in tudi lahko rečem, da s tem naredi zelo dobro promocijo ne samo za judo, ampak tudi za občino Podčetrtek.« (K. C.)