Podčetrtek bo še naprej eno glavnih središč juda v Sloveniji. Predstavnika Judo zveze Slovenije in Term Olimia sta namreč pred kratkim podpisala dvoletno pogodbo o sodelovanju, ki med drugim v Podčetrtek v naslednjih dveh letih prinaša odmevna mednarodna tekmovanja. Že letos junija bo tam trojni program, poleg že 17. tekme evropskega pokala še evropsko prvenstvo v judu za veterane in evropsko prvenstvo v katah. Temu bo sledil festival inkluzivnega juda, namenjen judoistom s posebnimi potrebami.

Podpisnika pogodbe, Vasja Čretnik, vodja prodaje in marketinga ter prokurist Term Olimia, in Lovrencij Galuf, predsednik JZS, sta ob podpisu pogodbe o sodelovanju izrazila veselje, da je dolgoletno sodelovanje z Judo klubom Z’dežele Sankaku skozi leta preraslo v odlično sodelovanje med termami in zvezo.

Foto: JZS

Oglas