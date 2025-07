Počitnice na šolah v Poljčanah, Makolah in Oplotnici v znamenju obnov

Medtem ko učenci uživajo v brezskrbnih poletnih dneh, številne šole na Bistriškem že pospešeno pripravljajo prostore za novo šolsko leto.

Na OŠ Kajetana Koviča Poljčane bodo čez poletje v celoti obnovili in posodobili ozvočenje v avli. V prvem delu leta so že zamenjali 16 vrat v učilnicah, kabinetih in upravnih prostorih, pridobili goseničarja za prevoz invalidnih oseb, klimatizirali učilnico 1. razreda in kuhinjo ter izvedli celovito ureditev sistemov za požarno varnost, še našteje ravnateljica mag. Francka Mravlje.

Na OŠ Anice Černejeve Makole bodo preko poletja zamenjali dotrajana zunanja senčila, uredili novo kolesarnico ter izvedli nujna vzdrževalna dela. Ravnateljica Silvestra Samastur dodaja, da je poleg sanacije ravne strehe telovadnice, kjer občasno zamaka, v načrtu tudi namestitev sončnih panelov. (Občina Makole bo z njimi opremila še nekatere druge javne objekte.)

Na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica med poletjem izvajajo redna vzdrževalna dela, medtem ko na podružnični šoli Kebelj pripravljajo učilnico na prostem in novo športno igrišče z umetno travo. Na Prihovi pa nestrpno pričakujejo otvoritev nove šole in vrtca, dodaja ravnatelj Matjaž Vrtovec.