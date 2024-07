Po sobotni toči v Slovenski Bistrici nadaljujejo z odpravljanjem posledic

Občina Slovenska Bistrica je v sobotnem hudem neurju s točo utrpela ogromno škodo.

»Predvsem so poškodovane strešne kritine, avtomobili ter fotovoltaične elektrarne. Prav tako je velika škoda na kmetijskih površinah. Ocenjujejo, da je prizadetih vsaj 350 hektarov obdelovalnih površin. Samo na komunalni infrastrukturi, predvsem na cestah, je škode za približno 400 tisoč evrov. Kolikšna bo celotna škoda, pa je ta čas nemogoče oceniti, najbrž večmilijonska,« pravi župan dr. Ivan Žagar.

Prizadeto je bilo celotno območje občine Slovenska Bistrica, najbolj pa širše območje mesta Slovenska Bistrica ter območje krajevnih skupnosti Zgornja Ložnica in Vrhole – Preloge.

Prerešetane strehe

Najbolj so prizadeti objekti, strešne kritine. Doslej je bilo prijavljenih več kot 420 objektov s poškodovanimi ali odkritimi strehami in strešnimi okni. Mnogi lastniki niti niso prijavili škode in so jo tudi kar sami sanirali.

V tem času so se znova izkazali gasilci, ki pomagajo reševati imetje ljudi. Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Slovenska Bistrica in tudi gasilske enote od drugod iz Podravske regije. Že tretji dan po ujmi posreduje dnevno vsaj 150 gasilcev, ki izvajajo nujno zaščito poškodovanih objektov. Zaradi velikega obsega škode gasilci še nadaljujejo delo, je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Sl. Bistrica David Prelog.

V štabu Civilne zaščite Občine Slovenska Bistrica so poskrbeli predvsem za logistiko, ki pa je v teh razmerah tudi zahtevna. »Do zdaj je bilo porabljenih približno 14 tisoč m2 folije, 400 komadov poliuretanske pene ter 300 kom lesenih letev … Skrbimo tudi za hrano in pijačo za posredovalce,« dodaja poveljnik Branko Hojnik.

Katastrofa za občino

Župan dr. Žagar pa je tudi poudaril, da tovrstna nesreča za občino pomeni katastrofo, medtem ko je za državni nivo zgolj lokalnega pomena. Kljub temu upajo na pomoč države. (Foto: Facebook, bralci Novice.si)