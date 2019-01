Po izjemni Noči Modrijanov v celjski dvorani Zlatorog, zdaj Modrijani osebno

Po vrhunski Noči Modrijanov 2018, ki jo je v celjski dvorani Zlatorog, v dveh zaporednih večerih, v identičnih ponovitvah, ustvarilo več kot sedemsto glasbenikov in plesalcev, k imenitnemu vzdušju pa je z vnetim sodelovanjem prispevalo okrog 12 tisoč obiskovalcev. Izjemne odmeve in visoke kazalnike gledanosti je Noč Modrijanov doživela tudi v začetku leta, ob premiernem televizijskem predvajanju. Modrijani pa zdaj z osebno noto ‘obračajo’ ploščo.

Za to pomlad so namreč Mordijani pripravili serijo koncertov v manjših prireditvenih dvoranah po Sloveniji, pod skupnim naslovom ‘Modrijani osebno’. Na koncertih, ki jih bodo Modrijani v celoti, tudi s povezovanjem, izvedli sami, bodo lahko obiskovalci slišali starejše in nove pesmi Modrijanov.

»Že dolgo je v nas tlela želja po bolj umirjenih in osebnih koncertih, na katerih se bodo ljudje lahko naužili naših pesmi. Franjo, Peter, Rok, Sergije in Blaž se zelo veselimo turneje po Sloveniji. Nadejamo se, da bomo s pesmijo in pogovorom ustvarili pravo domače vzdušje,« je v imenu Modrijanov povedal Rok Švab.

Modrijani so na svoji Facebook strani objavili tudi kratek video, v katerem so v živo odgovarjali na vprašanja svojih oboževalcev. Koncertov ‘Modrijani osebno’ se veseli tudi Modrijan Blaž Švab, ki je sicer tudi sodelavec Radia Rogla. Vsako sredo zvečer namreč skupaj s sovoditeljico Aljo Tihle Hren poskrbi za oddajo z narodno-zabavno glasbo ‘Pod Roglo se poje in igra’. Tudi tam Alja in Blaž osebno in še posebno skrbno pripravljata, da se v dobrih dveh urah zvrsti le tisto, kar je glasbeno in vsebinsko v kakovostnem vrhu te glasbene zvrsti.

Kje bodo ‘Modirjani osebno’?

Koncerti ‘Modrijani osebno’ bodo v februarju v Železnikih, Žalcu, Pivki, Lendavi in Semiču, v marcu na Colu, Bledu, v Termah Čatež, Sladkem Vrhu, Pliberku in Rogaški Slatini.

FOTO: Press Noč Modrijanov / Borut Sluga