Po dveh letih spet tradicionalni novoletni sprejem župana

Danes je v veliki dvorani Narodnega doma v Celju po dveh letih potekal tradicionalni novoletni sprejem župana Mestne občine Celje.

Minuli dve leti namreč omenjenega dogodka ni bilo zaradi zdravstvene krize in omejitvenih ukrepov.

Udeležili so se ga številni predstavniki gospodarskega, političnega, kulturnega in javnega življenja v Celju. Na sprejemu pa sta goste pozdravila in nagovorila novi župan Matija Kovač in njegov predhodnik Bojan Šrot.

Program dogodka je režiral Igor Jelen – Iggy, z glasbenimi nastopi pa so ga popestrili Vita Živa Pečak na harfi ter Sloveniji in Celju dobro poznana glasbenika Uroš Perić in Maja Keuc – Amaya. (MH)