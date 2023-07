Plevel z vrta odstranimo preden zacveti

Plevel lahko na vrtnine prenese bolezni in škodljivce obenem pa nasajenim rastlinam jemlje prostor in hrano. Povsem se ga ne da izkoreniniti, lahko pa ga vsaj obvladamo.

Na manjših domačih zelenjavnih vrtovih, plevel največkrat pulimo ročno. Pomagamo si z vilami, lopato ali motiko. Tako tudi lažje izruvamo plevel s korenino vred. Z roko lahko plevel pulimo le, ko je zemlja dovolj vlažna. Plejemo redno, da se nam še bolj ne ukorenini. Na travi, ob robnikih, med tlakovci in na gredicah je najbolje plevel odstraniti z ostrim tankim rezilom, kot je na primer dolg nož. Proti plevelu deluje tudi zastirka iz sena, slame, listja ali lubja. Seno za zastirko mora biti brez semen. Zastirka zadržuje tudi vlago in hranila v sušnih mesecih in zaduši večji plevel. Najtrdovratnejši je plevel s šopastim koreninskim sistemom. Če ga opazimo dovolj zgodaj, ga odstranimo s pomočjo ostrega noža. Po regratu in trpotcu posujemo sol in se ju tako učinkovito znebimo. Plevel je treba odstraniti, preden zacveti in razvije semena.

Odstranjen plevel je lahko tudi gnojilo za vrt. Nalagamo ga v plastično vedro. Ko je skoraj polno plevela, zalijemo z vodo in pokrijemo. Čez nekaj časa bo nastalo gnojilo, ki ga pri zalivanju zmešamo v razmerju 1: 10.

