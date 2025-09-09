PLESNI FORUM CELJE: Na krilih plesa že 50 let

V Plesnem forumu Celje odpirajo vrata v novo, že 50. sezono uspešnega delovanja na področju sodobnega plesa, izobraževanja, kulture, plesnih predstav, koncertov in prireditev.

Letos bodo to pomembno obletnico obeležili s številnimi predstavami v sodelovanju s plesalci, ki so nekoč sooblikovali Plesni forum Celje, ravno te dni pa potekajo tudi vpisi v njihove raznolike plesne, umetniške in tudi rekreativne programe, primerne za vse generacije. »Pol stoletja Plesnega foruma Celje se sliši zares veliko, a če sem iskrena, so mi vsa ta leta preletela zelo hitro in sploh nimam občutka, da je že toliko let plesa za menoj. Hkrati pa sem ponosna na svojo predanost plesni umetnosti, ki mi je dajala moč, da sem vsa ta leta, kljub vzponom in padcem trmasto vztrajala, seveda ob večni podpori svojega partnerja Dušana,« je ob tem častitljivem jubileju za časopis Celjan povedala Goga Stefanovič-Erjavec, srce in duša Plesnega foruma Celje.

Številni mladi so na krilih plesa poleteli tudi v svet

V preteklosti je ekipa Plesnega foruma Celje pripravila kar nekaj zanimivih plesnih projektov, sodelovali pa so tudi na številnih plesnih festivalih doma in v tujini, celo na tako oddaljenih destinacijah kot sta Kitajska in Indija, kjer so venomer poželi veliko pozornosti, saj so bili drugačni.

Skozi vsa ta leta plesa, projektov, gostovanj, festivalov in tekmovanj so se v Plesnem forumu izmenjale in osebnostno oblikovale številne generacije otrok in mladine, ki jim je plesna umetnost dala krila za življenje, pravi Goga. Več o tem v prihajajočem Celjanu. (MH)