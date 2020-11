Plemiška družina Windischgraetz: Princesa Lotti pomaga lačnim

Rodbina Windisch-Graetz je bila ena najbolj uglednih plemiških rodbin habsburške monarhije. Zasnovala sta jo knez Hugo Weriand Windischgrätz in njegova žena Christiane Marie, rojena von Auersperg, ki je bila priljubljena med ljudmi zaradi svoje srčnosti, plemenitosti in tudi dobrodelnosti. Dandanes mnogim pomaga tudi njena vnukinja Lotti.

Lotti odraščala na Trebniku

Na današnjem slovenskem ozemlju je imela rodbina Windisch-Graetz v lasti obsežna posestva in gradove, na Konjiškem Žičko kartuzijo, Grad in dvorec Trebnik, v katerem se je rodila princesa Lotti in je v Konjicah tudi odraščala. 95-letna Lotti Henley že desetletja živi v Londonu, kjer je zasnovala dobrodelni projekt, s katerim nahranijo tudi tisoč brezdomcev na en večer.

Lotti Henley je v intervjuju za angleški spletni portal Mirror med drugim povedala, da je bila med drugo svetovno vojno tako lačna, da je sesala kamenje in žvečila plevel. In ker meni, da danes ne bi smel biti nihče lačen, je s prijateljema soustanovila dobrodelno organizacijo Plan Zheroes.

Iz obilja v pomanjkanje

Za Lotti je bila lakota med vojno povsem nova izkušnja. Stara je bila komaj 19 let, ko je začela pomagati zdravstvenemu osebju v vojaški bolnišnici, po vojni pa so Lotti in njeno sestro Iko pslali v taborišče razseljenih oseb v Münchnu, ki so ga vodili Rusi. Razmere so bile tudi tam grozne. »Begunce so enkrat ali dvakrat na dan nahranili z majhno porcijo vodne juhe, zato so ljudje stradali. Nihče ni smel zapustiti taborišča. A so se vojaki kasneje odločili, da lahko taborišče s sestro zapustiva,« je še povedala Lotti.

Vrnitev v Salzburg

Lotti in Ika sta bili brez denarja in na stotine kilometrov od doma. Pogumno sta se odpravili na dolgo pot v avstrijski Salzburg, kjer sta upali, da bosta našli domače ljudi. Pot je bila dolga, prašna in naporna. Zamenjali sta nekaj lastnine za hrano, vključno s čevlji. Ko sta prispeli do Salzburga, sta našli svojo družino. Zbežali so v Italijo, kjer je Lotti začela delati v vojaški bolnišnici za okrevanje vojakov. Tu je spoznala angleškega vojaka Tonya, s katerim sta se poročila in preselila v London.

Zakaj pomaga?

Družino sta si ustvarila v zahodnem Londonu, v zakonu sta se jima rodila dva otroka, danes imata pet vnukov. Tudi desetletja kasneje Lotti ni mogla pozabiti trpljenja, ki ga povzroči lakota. “Ko si lačen, ne moreš misliti na nič drugega – ne moreš načrtovati jutrišnjega dne. V Angliji je veliko lačnih ljudi, vendar je veliko tudi zavržene hrane. Presežkov hrane je več kot je lačnih,« je poudarila. Ta prav ta absurdna situacija jo je spodbudila, da je skupaj s prijateljema zasnovala dobrodelno organizacijo Zheroes in interaktivni zemljevid, ki povezuje begunske centre, zavetišča za brezdomce in banke s hrano do virov presežne hrane.

Še snuje načrte

Samo v zadnjih treh letih je njena dobrodelna organizacija iz restavracij, kmetij in supermarketov rešila več kot 80 ton hrane in jo prerazporedila potrebnim. Pripravili so več kot 160.000 obrokov iz sestavin, bi jo sicer zavrgli. Pomagajo tudi pri organiziranju večjih prireditev, na katerih ljudi pozivajo k odgovornemu ravnanju s hrano. Leta 2011 je dobrodelna organizacija pomagala nahraniti 5.000 ljudi na Trafalgar Square. “Naporno je, saj nisem več v rosnih letih. Vendar me delo navdihuje. Brez tega poslanstva ne bi mogla živeti,” je še povedala v intervjuju za spletni Mirror. Trenutno Plan Zheroes deluje le v Londonu, a ima Lotti velike načrte za globalni razvoj.

