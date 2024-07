Planinski dom na Treh kraljih kliče po dokončanju!

Gradnja novega planinskega doma na Treh kraljih se je pred dobrimi desetimi leti ustavila. Denarja ni. Toda v Planinskem društvu Sl. Bistrica verjamejo, da jim bo korak za korakom le uspelo dokončati dom.

Gradnja je zastala v tretji gradbeni (podaljšani) fazi. Dokončali so le nekatere prostore v kleti, in sicer s sodelovanjem občine Slovenska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica. V sklopu projekta Pohorka so v kletnih prostorih uredili nov Interpretacijski center Trije Kralji. Še veliko pa ostaja nedokončanega. Med drugim sanitarije ter vsa tri nadstropja pojasni Barbara Frešer, ki že dobro leto dni predseduje Planinskemu društvu Slovenska Bistrica »V pritličju bo gostinski del, v nadstropjih pa spalni del s kopalnicami – tukaj dejansko manjkajo še notranje inštalacije, estrihi, predelne stene, notranja oprema … čaka nas še ogromno dela,« našteje predsednica. V društvu ocenjujejo, da bo za celovito ureditev doma treba zagotoviti še od 400 do 500 tisoč evrov.

1 od 4

Korak za korakom

V planinskem društvu denarja za dokončanje doma nimajo, zato so pozvali javnost k podpori in doniranju sredstev.

»Začeli smo z majhnim korakom, s pozivom članom in občanom, da pomagajo z 10 ali 20 evri. Nedavno smo gostili planince invalide, ki so tudi sami dali pobudo, da bi organizirali dobrodelni pohod in zbirali sredstva za gradnjo planinskega doma. Tako da nekaj se je že zbralo.

V prihodnje bomo nagovorili k doniranju še podjetja, društva, načrtujemo tudi organizacijo dobrodelnih dogodkov oz. drugih akcij. Ker vsi v društvu delujemo kot prostovoljci, potrebujemo več časa, a verjamemo, da bomo združili moči in da nam bo uspelo korak za korakom financirati sprotna dela in tako vse do dokončanja doma. Ko se kolo zažene, upamo, da se ne ustavi. Ne za nas, ampak za vse,« dodaja predsednica. (B. Petelinšek)

Lahko pomagate?

V PD so se obrnili na posameznike, podjetja, društva in občinsko upravo, da z donacijo, ki bi omogočila dokončanje Planinskega doma na Treh kraljih, podprejo njihova prizadevanja.

Podatki za nakazilo donacije:

Namen: Donacija za Planinski dom

IBAN: SI56 0443 0000 0348 926

SWIFT: KBMASI2X

Sklic: SI00 2024

Naslov: Planinsko društvo Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica