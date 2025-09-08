Planinci z Bistriškega ta vikend v avstrijskih Visokih Turah

Konec minulega tedna, 6. in 7. septembra, je potekala dvodnevna tura na Petzeck (3283 m), najvišji vrh skupine Schober v avstrijskih Visokih Turah. Turo je letos organiziralo Planinsko društvo Pohorje Zgornja Polskava, sicer pa je bila izvedena v okviru skupnega večletnega sodelovanja med PD Slovenska Bistrica, PD Domžale, PD Kamnik in PD Pohorje Zg. Polskava.

Na zahtevno, a slikovito krožno pot se je podalo 37 planincev, ki so uživali v izjemni naravi – ob slapovih, gorskih jezerih, razgledih in vršacih, ki so jih spremljali skozi celotno pot.

Vrh Petzecka je bil več kot le cilj – bil je simbol skupnega truda, dobre priprave in ekipnega duha. Vreme je bilo naravnost idealno, kar je omogočilo še boljšo izkušnjo in varno izvedbo vzpona.

»Pohvala gre vseh sodelujočim društvom, vodnikom, šoferjema in vsem udeležencem, ki so s pozitivnim odnosom prispevali k nepozabnemu vzdušju. Takšne ture so dokaz, da planinstvo ni le hoja v hrib, temveč druženje, povezovanje in grajenje prijateljstva na skupni poti. In prav to smo letos na Petzecku znova dokazali,« je še dodala Marjana Brezovšek, ki vodi Planinsko društvo Pohorje Zg Polskava.