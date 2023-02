Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici je v polnem teku. Prvo medaljo za domačo reprezentanco so danes priborili skakalci, ki so na mešani ekipni tekmi osvojili tretje mesto. Pomembno vlogo je opravil tudi Timi Zajc iz Hramš, ki se tokrat veseli skupaj z Niko Križnar, Emo Klinec in Anžetom Laniškom. Boljši od slovenske četverice so bili le Nemci in Norvežani. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

