Pivovarji domače prvenstvo začeli z najvišjo zmago kroga

Začela se je nova sezona v 1. slovenski rokometni ligi za moške (Ligi NLB). Glavni kandidat za naslov prvaka je ljubljanski LL Grosist Slovan, poleg Celja Pivovarne Laško visoko ciljata vsaj še Gorenje Velenje in Trimo Trebnje. Poleg omenjenih ekip 12-člansko elitno slovensko druščino sestavljajo še Krka, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica ter nova prvoligaša Frankstahl Radovljica in Škofljica.

V 1. krogu so Celjani v Stični ekipo Sviš Cugelj okna premagali s 24:34 in dosegli najvišjo zmago kroga. Najučinkovitejša sta bila Luka Perić z osmimi in Uroš Milićević s sedmimi zadetki. Naslednjo soboto bodo v Celju gostovali igralci iz Škofje Loke. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, RK Celje Pivovarna Laško