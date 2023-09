Pivovarjem slovenski superpokal!

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je najuspešnejši slovenski rokometni klub, tudi kar zadeva osvajanje slovenskih superpokalov. Tovrstnih naslovov imajo Celjani zdaj v svoji zbirki že osem, zadnjega so si priigrali danes, ko se je v Ormožu prav s superpokalom začela nova sezona 2023/2024. Aktualni državni in pokalni prvaki Slovenije so bili tokrat z 22:31 boljši od domačega Jeruzalem Ormoža, sicer finalista zadnjega pokalnega tekmovanja. Ob polčasu je bilo še 15:15, v 35. minuti so Ormožani vodili z 18:16, nato pa so na igrišču zavladali varovanci celjskega trenerja Alema Toskića.

Pri 26-kratnih državnih in 22-kratnih pokalnih prvakih iz Celja je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit Mitja Janc, za najboljšega igralca tekme pa je bil izbran Ante Ivanković. (Jure Mernik)

Foto: Facebook RK Celje Pivovarna Laško

