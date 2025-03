Pistacijevi zvitki

Sestavine za kvašeno testo, kot za potico:

500 g moke

20 g kvasa

60 g sladkorja

2,5 dl mleka

Pol žličke soli

1 limona

1 jajce

1 rumenjak

70 g masla

3 žlice ruma

Najprej pripravimo kvasni nastavek. V skodelico nadrobimo kvas, dodamo tri žlice mlačnega mleka, žličko moke in žličko sladkorja, premešamo in pustimo, da se kvas aktivira.

Posebej zagrejemo mleko in preostali sladkor, ohladimo, nato naribamo v sladko mleko lupino pol limone, primešamo še jajce, rumenjak ter rum. V skledo s presejemo moko naredimo jamico, ob robu solimo, v sredino vlijemo vzhajan kvasec ter mešanico mleka in jajc. Zamesimo testo in med gnetenjem postopoma prilijemo še stopljeno maslo. Testo mesimo toliko časa, da se ne oprijemlje rok in posode, nato ga pokrijemo in pustimo počivati na toplem približno eno uro, da vzhaja. Vzhajano testo razvaljamo in nanesemo nadev, narežemo na kolute in nato v pečici na 50 °C, pustimo vzhajati še pol ure, pred peko.

Sestavine za nadev:

500 g mletih pistacij

100 g mletih piškotov

150 g sladkorja

2 jajci

1 dl sladke smetane

vaniljev sladkor

limonina lupina

vse sestavine naj bodo sobne temperature

Mlete pistacije, polovico mletih piškotov, obe jajci, sladkor, sladko smetano, vanilijev sladkor in naribano limonino lupinico zmešamo, enakomerno nanesemo po razvaljanem testu in potresemo s preostalo polovico mletih piškotov. Tesno zavijemo, narežemo na kolute in pustimo vzhajati. Pečemo okoli 20 min na 190 stopinj. Iz enakih sestavin lahko spečemo pistacijevo potico.