Piškoti z arašidovim maslom

Potrebujemo:

225 g masla sobne temperature

210 g rjavega sladkorja

100 g kristalnega sladkorja

375 g arašidovega masla

2 jajci

1 vanilijev sladkor

420 g moke

pol žličke soli

In še:

kristalni sladkor za povaljati piškote

Pečico segrejemo na 175 stopinj. Maslo in obe vrsti sladkorja penasto umešamo. Dodamo arašidovo maslo ter jajci in vanilijev sladkor. Dobro premešamo in dodamo moko in sol. Testo temeljito zgnetemo. Oblikujemo za manjši oreh velike kroglice, povaljamo jih v kristalnem sladkorju in položimo na pekač obložen s peki papirjem. Z vilico pritisnemo na kroglico, da dobimo vzorec in kroglico nekoliko sploščimo. Pečemo okoli 8 do 9 minut na srednji višini.

