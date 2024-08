Piščanec po provansalsko

Sestavine za 4 osebe:

8 polovičnih ali 4 celih piščančjih stegen

kozarec suhega belega vina

4 večje šalotke

4 stroki česna

1 limona

večja skodelica datljevih paradižnikov

pol skodelice izkoščičenih oliv

žlica kaper

4 vejice svežega timijana

2 vejici svežega rožmarina

žlica masla

malo oljčnega olja

Priprava:

korak:

Za to jed uporabimo globljo ognjevarno ponev, ki je primerna tudi za pečenje v pečici. Piščančja stegna s kostjo ali brez (uporabimo lahko tudi druge kose piščanca) obilno posolimo in popramo ter na mešanici masla in olivnega olja na močnem ognju pražimo nekaj minut na vsaki strani. Medtem pripravimo ostale sestavine. Očiščene šalotke in česen razrežemo na četrtine, limono pa na osem delov. V nekaterih starih receptih najdemo datlje namesto limone, odločitev je vaša.

korak:

Prepražene kose mesa zalijemo z vinom, da deglaziramo ponev, s kuhalnico postrgamo po dnu, da se odlepijo morebitni zapečeni koščki. Po mesu nato razporedimo šalotko, česen, limono, paradižnike, olive in kapre. Začinimo s timijanom in rožmarinom, lahko pa uporabimo tudi provansalsko mešanico začimb.

korak:

Ponev potisnemo v ogreto pečico, kjer pečemo približno eno uro na 180 oC.

Ker po pečenju v ponvi ostane kar nekaj okusne omake, lahko to cenjeno klasično francosko jed postrežemo z rižem, kuskusom ali preprosto s kruhom.