Piščančji paprikaš z bučo

Sestavine za 4 osebe:

500 g piščančjih bedrc

malo oljčnega olja

velika čebula

4 stroke česna

500 g mesa hokaido buče

žlička masla

žlica mlete sladke paprike

2 žlici paradižnikove mezge

sol in poper

150 g kisle smetane

Priprava:

1. korak:

Čebulo in česen olupimo ter sesekljamo. Hokaido buče ni potrebno lupiti, zato ji samo

odstranimo semena, nato pa jo grobo naribamo.

2. korak:

V večjem loncu na segretem olju na hitro popečemo začinjene kose piščanca, ki se bodo do

konca skuhali v omaki. Popečeno meso poberemo iz lonca in ga shranimo na krožniku.

3. korak:

V loncu na srednjem ognju posteklenimo čebulo, dodamo česen in naribano bučo ter vse skupaj med mešanjem pražimo še dve minuti. Sestavine potisnemo ob rob lonca, da na sredini dobimo prostor, kjer raztopimo žličko masla, na katerem na hitro popražimo sladko papriko. Primešamo še paradižnikovo mezgo in zalijemo s pol litra vode.

4. korak:

S kuhalnico temeljito postrgamo po dnu, da odlepimo vse karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem, začinimo s poprom in soljo in v omako vrnemo popečeno meso. Lonec pokrijemo in počasi dušimo približno 45 minut. Če je omaka pregosta, dodamo še malo vode.

Na koncu v omako vmešamo še kislo smetano, da postane kremasta ter postrežemo s kruhom, žličniki ali njoki.

Paprikaš je priljubljena madžarska jed, še bolj okusen je, če mu dodamo bučo, ki nas navdušuje s čudovito barvo in odličnim okusom.