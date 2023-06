Piščančja obara s stročjim fižolom

Sestavine za 6 oseb:

· 500 g piščančjih prsi

· 500 g stročjega fižola

· večja čebula

· 3 stroki česna

· 1/3 gomolja zelene

· 2 večja korenčka

· 3 lovorjeve liste

· sol ali domača začimbna mešanica

· poper

· žlica narezanega rožmarina

· žlica paprike v prahu

· žlica paradižnikovega koncentrata

· 1 liter vode

· malo masla in olja

Priprava:

1. korak:

Čebulo sesekljamo in prepražimo na mešanici masla in olja. Narezano piščančje meso dodamo čebuli in pražimo okoli pet minut do rahle zapečenosti mesa. Namesto prsi lahko uporabimo tudi druge kose piščančjega mesa, enolončnica je še okusnejša, če uporabimo tudi kosti in kožo.

2. korak:

Meso potisnemo na rob tako, da je na sredini kozice prostor, kamor dodamo še malo masla, na katerem na hitro popražimo sesekljan česen, papriko v prahu, paradižnikov koncentrat, lovorjeve liste in rožmarin. Lahko dodamo še več začimb, npr. timijan ali provansalsko mešanico suhih začimb, zalijemo z vodo ter premešamo.

3. korak:

Zavremo in dodamo narezan stročji fižol, kolute korenčka ter kockice zelene. Solimo in popramo, pustimo, da zavre in zmanjšamo temperaturo, da enolončnica počasi in enakomerno vre kakšno uro oziroma, dokler fižol ni kuhan.

1 od 1

Okusni enolončnici se odlično priležejo vodni žličniki, nekateri pa jo imajo najrajši s kosom svežega kruha.