Pisana poletna solata s čičeriko

Sestavine za 2 osebi:

1 pločevinka čičerike

1-2 zrela paradižnika

1 srednje velika kumara

0,5 rdeče čebule

nekaj vejic svežega peteršilja

sol po okusu

½ limone

3 žlice olivnega olja

100 g feta sira

2 žlici popraženih sezamovih semen

Priprava

1. korak:

Čičeriko iz pločevinke stresemo na cedilo in jo dobro speremo pod tekočo vodo. Pustimo, da se odcedi.

2. korak:

Paradižnike in kumaro operemo ter narežemo na poljubne koščke. Če ima kumara debelo

lupino, jo pred rezanjem olupimo. Čebulo olupimo in jo narežemo na tanke rezine. Peteršilj

grobo sesekljamo.

3. korak:

Odcejeno čičeriko stresemo v večjo skledo. Dodamo narezano kumaro, paradižnik, čebulo in sesekljan peteršilj. Sestavine začinimo s soljo, olivnim oljem in limoninim sokom, nato pa vse skupaj dobro premešamo. Na koncu primešamo še nadrobljen feta sir.

4. korak:

Pripravljeno solato serviramo v solatne skledice. Po vrhu potrosimo še malo popraženega

sezama, nato pa pripravljeno jed postrežemo.

