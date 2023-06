Pirine žemljice

Potrebujemo:

0,4 kg pirine moke

0,2 kg bele moke

sol

1 žličko sladkorja

pol kocke kvasa

mlačno vodo

2 žlici masla

Pirino in belo moko presejemo v skledo, naredimo jamico in vanjo nadrobimo kvas, sladkor ter zalijemo z malo vode. Rahlo pomešamo z moko, pokrijemo in pustimo, da se kvas aktivira, okoli 10 min. Nato prilijemo še nekaj vode, dodamo sol po okusu ter zgnetemo v ne pretrdo testo. Pustimo vzhajati do pol ure. Testo razdelimo v kupčke težke približno 50g. Iz njih naredimo lepe kroglice, ki jih polagamo v pekač. Vzhajajo naj še 40 min, nato vanje z ostrim nožem globoko, skoraj do konca zarežemo, da dobijo značilno obliko za žemljice. Premažemo s stopljenim maslom in pečemo približno 20 minut na 200 stopnjah.

