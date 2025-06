Pionirke iz Draže vasi so spet državne prvakinje!

Pionirke PGD Draža vas so minuli konec tedna že drugič postale državne prvakinje! V domači vasi so jim pripravili moker in čustven sprejem.

Spomnimo, da je ekipa najmlajših gasilk iz Draže vasi že dve leti nazaj osvojila naslov državnih prvakinj v gasilskem tekmovanju Matevža Haceta, minuli konec tedna pa so pometle še z vso konkurenco na državnem gasilskem tekmovanju v Gorišnici.

Mlade gasilke na tekmovanju med 48 pionirskimi ekipami niso zastopale le svojega društva, temveč celotno Gasilsko zvezo Slovenske Konjice in celjsko regijo.

»Pionirke so suvereno ubranile naslov državnih prvakinj iz leta 2023 in drugič zapored osvojile naslov najboljših mladih gasilk v Sloveniji,« so zadovoljni v PGD Draža vas, kjer so zelo ponosni tudi na svojo ekipo mladincev. Ta je v Gorišnici z odličnim časom, a nekaj smole s kazenskimi točkami, dosegla končno 13. mesto, kar je za PGD Draža vas prav tako zgodovinski uspeh, saj so mladinci na tej ravni tekmovanja nastopali prvič. (NK)

Več pa v tiskanih NOVICAH v četrtek!

Foto: Uroš Detiček

1 od 15

Preberite tudi: