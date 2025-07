PGD ZREČE: Novo vozilo, tekmovanje in gasilska veselica

Na tradicionalni Zreški gasilski noči so prejšnji vikend prevzeli novo gasilsko moštveno vozilo GVM-1, ki je stalo 71 tisoč evrov in ga bodo uporabljali za prevoz gasilcev in opreme. Nakup so omogočili PGD Zreče, Občina Zreče, podjetji UNIOR in GKN ter donatorji. Občina Zreče in podjetji bodo v prihodnjih letih sofinancirali tudi novo gasilsko cisterno GVC-3, ki jo bodo prevzeli ob 80-letnici društva. Slavnostni del z blagoslovom vozila je uvedel domači župnik Peter Leskovar, ključe pa je predal podžupan Drago Šešerko. Sledilo je tekmovanje v hitrostni mokri vaji, kjer so slavili gasilci iz Zabukovice in Trnovelj. Zvečer je potekala velika veselica z ansamblom Unikat in prijatelji iz Dalmacije, ki so spekli sardele. Obiskovalci so uživali v hrani, pijači in srečelovu. Dogodek je znova potrdil močno podporo zreškim gasilcem.

Več preberite v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE! Naročite ga lahko tu: https://novice.si/page/narocilnica/