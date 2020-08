PGD Steklarne Rogaška: Ob obletnici novo vozilo

Najstarejše prostovoljno gasilsko društvo v slatinski občini, PGD Rogaška Slatina, letos obeležuje 140 let od začetka delovanja. Ob tej visoki obletnici so nabavili novo vozilo – gasilsko ploščad.

Visok jubilej so nameravali obeležiti z gasilsko parado, svečano sejo, prevzemom novega vozila in veliko veselico, a jim je nevarni koranvirus oziroma epidemiološki ukrepi za preprečevanje širjenja tega virusa povsem spremenili načrt. Kot pravi predsednik PGD Rogaška Slatina Ivan Povalej, so se prilagajali epidemiološkim ukrepom in najprej odpovedali oziroma prestavili veselico, nato še parado, na koncu pa v ožjem krogu nazdravili le ob nabavi nove gasilske ploščadi. V društvu so sicer že nekaj časa ugotavljali, da bi za posebne intervencije potrebovali vozilo, na katerem bi bila dvižna ploščad. Sicer imajo starejšo lestev, a je bolj težavna za uporabo. »Ker gasilsko lestev že ima eno gasilsko društvo v naši občini, PGD Steklarna, smo se mi odločili za vozilo z gasilsko ploščadjo, ki nam bo koristila za različne posege, tudi takšne, ki niso povsem gasilske narave,« pravi Povalej o razlogih za nabavo novega vozila. Vozilo in nadgradnja – ploščad, ki se lahko dvigne na višino 24 metrov, sta povsem nova, za dovoljenje za uporabo morajo na ploščad napeljati še dovod vode.

Vrednost vozila in ploščadi je nekaj manj kot 150 tisoč evrov, nekaj tisočakov bodo morali dodati še za napeljavo cevi za vodo. »Pričakovali smo, da bomo nekaj finančnih sredstev pridobili tudi z veselico, a nam je to žal padlo v vodo, zato bomo morali manjkajoča sredstva nabrati na druge načine,« razloži Povalej, najeli so tudi nekaj kredita. Na pomoč vabijo tudi krajane in podjetja, ki sicer z razumevanjem sprejemajo potrebe društva. Največ sredstev za novo vozilo je sicer prispevala Občina Rogaška Slatina, s katero sicer odlično sodelujejo. To je ob tem, ko so pokazali novo vozilo, izpostavil tudi župan, mag. Branko Kidrič, in obljubil pomoč tudi v prihodnje, saj se v občinski upravi zelo dobro zavedajo pomembnosti prostovoljnih društev, med katerimi so na prvem mestu gasilska. V društvu so letos v mili zimi že prenovili streho in del fasade na gasilskem domu, prenoviti nameravajo še vhodna vrata. (J. S.)