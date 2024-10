Pevke in pevci s Šmartnega na Pohorju na zborovskem festivalu Bratislava Cantat osvojili zlato priznanje!

Pevke in pevci komornega zbora Kulturno umetniškega društva Šmartno na Pohorju so na zborovskem festivalu Bratislava Cantat II. 2024 osvojili zlato priznanje.

V zasedbi, ki jo vodi zborovodkinja Nastja Pančič Čurin, deluje 8 pevcev in 12 pevk. Občinstvo so navdušili že na otvoritvenem koncertu. Nato je (minulo soboto) sledil še tekmovalni del ter koncert s prostim programom. Vse so izpeljali odlično. Dolgotrajen trud in številna odrekanja so se poplačali, saj so se Pohorci na Slovaškem razveselili izjemnega zlatega priznanja.

»Za nas je to zelo velik uspeh. Mi smo pravzaprav šli na tekmovanje sodelovat. Ker pa smo imeli to srečo, da smo bili dobro pripravljeni in dovolj sproščeni, smo dosegli za nas izjemen dosežek, zlato priznanje,« je povedal član zasedbe Tadej Motaln.

Prisluhnite jim!

Kmalu lahko zboru prisluhnete tudi vi – načrtujejo sodelovanje na praznovanju krajevnega prazniku v Šmartnem na Pohorju, 10. novembra. Nato pa še na tradicionalnem božičnem koncertu, ko nastopijo vse sekcije KUD-a Šmartno na Pohorju.

O nastopih na Slovaškem

Festival Bratislava Cantat II. 2024 se je začel v četrtek, 10. oktobra, z otvoritvenim koncertom, kjer je zbor nastopil s sakralnim programom v jezuitski cerkvi. V petek so prav pevci s Šmartnega otvorili prvega izmed festivalnih koncertov s prostim programom v koncertni dvorani Klarisky. Ta nastop se je pevcem še posebej vtisnil v spomin po suvereni izvedbi in bučnem odzivu publike.

V soboto je zbor sodeloval v tekmovalnem delu festivala v kategoriji komornih zasedb. Izvedli so dela: Prav po prstih (glasba Andrej Makor, besedilo Marko Margon), Io Tacerò (priredil Carlo Gesualdo), Ob bistrem potoku je mlin (priredila Tadeja Vulc) in Ta na Solbici (Samo in Barbara Vovk).

Po tekmovanju so se pevci udeležili še zadnjega festivalnega koncerta s prostim programom, ki je potekal v glasbeni dvorani Primasove palače. Zvečer so v jezuitski cerkvi pevsko sodelovali na zaključni prireditvi, kjer so razglasili rezultate tekmovalnega dela festivala. Dolgotrajen trud in številna odrekanja so se poplačali, saj so se Pohorci razveselili izjemnega zlatega priznanja.

Člani so hvaležni svojim družinam za neomajno podporo ter vsem organizacijam ter donatorjem, ki so jim omogočili sodelovanje na festivalu. Nenazadnje tudi zborovodji Nastji Pančič Čurin, ki je zaslužna, da lahko zborček ponosno stopi na katerikoli oder doma in po svetu. (Foto: Vladimír Kuric)