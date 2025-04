Pevka Alya: »Verjamem, da je glasba terapija«

Pevka Alya skupaj z drugimi odličnimi mentorji že več kot 17 let predaja znanje solopetja v glasbeni šoli Pop music center, ki ima sedež v Celju.

Pevko Alyo poznamo z glasbenih odrov, a veliko časa preživi tudi v učilnici, v svoji glasbeni šoli Pop Music Center, kjer kot mentorica ob klavirju s toplino in znanjem usmerja, spodbuja in navdihuje. Glasbena šola deluje že več kot 17 let, zrasla pa je iz osebne želje po predajanju znanja. »Vodila me je želja po tem, da predam svoje znanje dalje, da učencem omogočim tisto, česar sama v obdobju, ko sem se želela razvijati kot pevka, nisem imela. Vesela sem, da smo v Pop Music Centru razvili prekrasen program, ki učence vzpodbuja na njihovi poti in jim je v pomoč pri sami kreativnosti in razvoju,« je povedala Alya.

Oseben pristop

Danes je Pop Music Center veliko več kot glasbena šola, saj jo od drugih loči ne le kakovosten program, ampak tudi močan poudarek na osebnem pristopu.

»Živimo v prehitrem svetu, kjer smo velikokrat le številka, kar pa ni prav. Pri nas se za učence res zavzamemo in jim poleg rednih profesionalnih ur (solopetje, otroške urice in klavir) nudimo tudi različne dodatne delavnice,« je pojasnila Alya in povedala, da organizirajo snemanja v studiu, gostovanja na radijskih ter televizijskih postajah, poskrbijo tudi za nastope, kjer lahko učenci utrjujejo svoje znanje.

»Predvsem se veliko družimo in povezujemo. Ob koncu leta gremo na primer v Gardaland,« je še povedala Alya in dodala: »Meni osebno je všeč to, da so otroci pri nas tudi zunaj svojega urnika, delajo nalogo, se igrajo, malo pokramljajo z ostalimi učenci, si kaj spečejo v kuhinji, predvsem pa, da se pri nas počutijo domače.«

Celotni intervju si lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.