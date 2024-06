Petsto metrov z novo skladbo

Petsto metrov s prvencem ‘Telo’ še niso rekli zadnje. Tokrat z njega predstavljajo nov single ‘To si ti’, skladbo, ki nas v ritmih reggaeja pelje čez zgodbo namišljenega, brezskrbnega romantičnega večera, ki pa v sebi nosi razodetje – to si ti!

Pretežno ljubezenska tematika prvenca ‘Telo’ zreškega banda Petsto metrov ostaja trdno ukoreninjena tudi na šesti brazdi in četrtem singlu omenjenega albuma, skladbi ‘To si ti’. Brezskrbna ljubezen in hvalospev njej sta v igrivih verzih in lahkih ritmih reggaeja postavljena v namišljeno zgodbo nekega romantičnega večera, ki naj bi bil po besedah članov skupine tako vesel in brezskrben, da se je, pregovorno, kar kadilo (smeh). Kadilo pa se je tudi izpod prstov glasbenikov v studiu. Udarnemu kvartetu se je na saksofonu tudi tokrat pridružil Grega Skaza, ki je z nabritimi vložki in gorečim solom pritrdil reku, da tam kjer je dim, je tudi ogenj.

Lahkotna zgodba se preko začetne brezskrbne konzumacije ljubezni skozi omenjeni solo stopnjuje do ekstatičnega vrhunca, podkrepljenega s psihedelično klaviaturo. Takoj za tem se, kot bi se dim nenadoma razkadil, pesem zbudi v lahkoten konec s priznanjem in razodetjem: To si ti!