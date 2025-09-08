Peti Kanjonfest 2025 uspešen kljub vremenskim izzivom

Na Bistriškem še odmeva letošnji Kanjonfest, dogodek, ki je od 30. avgusta do 1. septembra 2025 potekal v Kanjonu (na Rogli oz. na Jurgovem).

Jubilejni 5. Kanjonfest je privabil več kot 200 udeležencev iz Slovenije in tujine. Kljub deževnemu vremenu so organizatorji festival uspešno izpeljali, udeleženci pa so uživali v športnem, kulturnem in družabnem programu.

1 od 3

Čez dan so plezalci raziskovali naravne balvane, beležili svoje dosežke ter se udeleževali raznih delavnic, namenjenih tako začetnikom kot izkušenim plezalcem. Petkov večer je obogatil pogovorni večer z Jernejem Kruderjem in Juretom Golobom, prvim Slovencem, ki je preplezal smer težavnosti 9a. Sledil je atraktiven in zdaj že tradicionalen dyno contest – spektakularen skok za oster rob, katerega nagrada je bil vrhunski japonski nož – ter druženje ob nastopu glasbene skupine. V soboto so se obiskovalci čez dan znova preizkusili v balvanskih problemih in delavnicah, pred večernim vrhuncem pa se zabavali ob trivia kvizu z zanimivimi vprašanji iz sveta plezanja in športa. Zvečer so najboljši tekmovalci nastopili v velikem finalu na umetni steni, ki je pritegnil tudi številne enodnevne obiskovalce. Razburljiv zaključek so pospremili glasba in energija DJ Martina Zorka.

Zadnji festivalski dan je ponudil še dodatno mero zabave: udeleženci so se pomerili v posebnem izzivu CityWall partner boulder ter v drugih plezalnih izzivih na plezalni steni. Dogajanje se je zaključilo z žrebom praktičnih nagrad, ki so udeležencem pričarale še zadnje veselje ob koncu pestrega vikenda.

Dogodek je potekal pod okriljem italijanskega podjetja Brazz, organizirali pa so ga mladi Bistričani Filip Justinek, Neven Otorepec in Urban Zagoršek v sodelovanju z Jernejem Kruderjem iz Celja.