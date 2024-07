Pet zmag za celjski Kladivar na APS

V Mariboru so konec tedna izpeljali Atletski pokal Slovenije (APS) za članice in člane. Ekipno sta naslova osvojila ljubljanski Mass med atletinjami in novomeška Krka med atleti. Oslabljenega celjskega Kladivarja tokrat ni bilo med tremi najboljšimi. So pa nekaj zmag v posameznih kategorijah dosegli celjski atleti. Martina Ratej je bila z metom 53,82 metra najboljša v metu kopja, v skoku v višino je bila najuspešnejša Ela Velepec (1,78 m), Tina Šutej je v skoku s palico za zmago preskočila 450 centimetrov in potrdila nastop na olimpijskih igrah v Parizu. V moški konkurenci je dve zmagi vpisal Vid Botolin, ki je bil na 1.500 metrov najhitrejši s časom 3:48,91, na 3.000 metrov pa z 8:18,85. V moškem skoku s palico je slavil Celjan Robert Renner (510 cm), ki tekmuje za Mass. Z APS se je končala tudi letošnja sezona Mednarodne atletske lige (MAL) Telekom Slovenija, za katero so šteli še rezultati petih mitingov in državnega prvenstva. (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS