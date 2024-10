Obračunavanje omrežnin. Od oktobra veljajo nova pravila. V višji sezoni (november–februar) bo elektrika najdražja med tednom. Izjemi sta od 14. do 16. ure in od 22. do 6. ure.

Ukinitev regulacije. Z januarjem zato pričakujemo podražitev elektrike. Napoveduje se tudi vrnitev prispevka za obnovljive vire.

Z oktobrom je začel veljati nov način obračunavanja omrežnin, ki je uvedel pet časovnih blokov. Teh pet blokov predstavlja različno tarifno postavko v različnih obdobjih leta. Znotraj posameznega dneva pa so trije časovni bloki: »Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku je odvisen od obremenjenosti omrežja,« pojasnjujejo v družbi Elektro Celje.

Najdražji blok 1 le med tednom visoke sezone

V osnovi torej ločimo dve letni sezoni: »Višja sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, nižja pa za marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober.« Pozimi bomo pri vklapljanju luči težko privarčevali, a večji porabniki so denimo pralni ali sušini stroj, seveda tudi morebitna uporaba klimatske naprave za gretje: »Najdražji je časovni blok 1 in se pojavi le na delovni dan v višji sezoni, najcenejša je uporaba omrežja v časovnem bloku 5, ki nastopi le v nižji sezoni,« razlaga Elektro Celje.

Kdaj prati perilo?

Pozimi bo tako vklop pralnega stroja najcenejši med vikendom od 22. do 6. ure, ugoden bo v tem času tudi med delovnimi dnevi, nekoliko višja bo cena med 14. in 16. uro, najdražji pa torej v najbolj obremenjenih urah, to je od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure med tednom – več v prikazu tabele. »Za vsak dan se na podlagi ur končne obremenitve sistema določijo ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve. Časovni bloki za leto 2024 so določeni z novim obračunskim aktom,« še pravijo na Elektro Celje, kjer navajajo zapis s spletne strani Učinkovita raba omrežij.

Konec regulacije

To ni edina novost. Zaključuje se regulacija cen električne energije. Zdaj torej država regulira 90 % končne cene električne energije, le 10 % pa je določajo dobavitelji. Slovensko vlado tudi Evropska komisija opozarja, da razmere na trgu ne omogočajo več regulacije cen za gospodinjske odjemalce. Zato mora vlada znova vzpostaviti tržne razmere, da bi dobri dobavitelji prišli do večjega tržnega deleža, razlaga minister za energetiko Bojan Kumer. »V kolikor se bo Vlada RS odločila za ukinitev regulacije cen električne energije, bodo cene v celoti določali dobavitelji električne energije v skladu z lastnimi prodajnimi modeli. Za odjemalce to pomeni, da lahko v začetku leta 2025 pričakujejo nove cene električne energije, ali bodo te višje ali nižje od trenutnih, pa je odločitev vsakega dobavitelja,« nam je pojasnil Andrej Kerk iz družbe ECE. Več o cenah in drugih spremembah, pa tudi o tem, kaj čaka uporabnike sončnih elektrarn, pa v aktualnem Celjanu.