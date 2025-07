Pestro poletje v Citycentru Celje

Poletje bo v celjskem Citycentru precej pestro.

Vse do 3. septembra sta na osrednjem prostoru centra na voljo bungee trampolin in letošnja novost – Plišati ZOO, vožnja z velikimi pliškoti po nakupovalnih ulicah. Do konca oktobra bo na strehi garažne hiše odprt priljubljeni Citycentrov karting, letos s prav posebnim kotičkom za tiste najmlajše ljubitelje adrenalina. V avgustu bodo otroci stari 6 do 8 let lahko sodelovali v Angleških džungelskih dogodivščinah in se tako skozi igro učili angleškega jezika. Več o tem Nena Horvat iz Citycentra Celje.

Med 19. julijem in 9. avgustom pa bo na ogled razstava v sodelovanju z Muzejem školjk Piran – “Čudoviti svet školjk”. (MH)