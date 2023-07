Pestro poletje ob Savinji

Poletje v Domu ob Savinji Celje 1 od 4

Poletja so v Domu ob Savinji pestra. Stanovalci in ostali uporabniki lahko uživajo na različnih prireditvah ter se krepčajo s poletnimi dobrotami, kot je sladoled.

Že nekaj časa nazaj so namreč v domu na željo stanovalcev začeli poleti pripravljati sladoledni vrt. Kljub temu da tudi starejšim sladoled zagotovo prija, je morda še pomembnejše druženje in zabava, ki ju sladoledni vrt prinaša v dom in med stanovalce.

Sladoled pride kar na kolesih

Sladoled v domski park pripeljejo kar na kolesih, stanovalci in drugi uporabniki pa se lahko odločajo med jagodnim, vaniljevim in čokoladnim sladoledom, pred kratkim so dobili še dodaten okus – limono. Sladoled dobijo prav vsi, ki si to želijo, tudi tisti, ki ne morejo ven.

Da je dogodek, ki ga organizirajo večkrat v poletju, še bolj zabaven, domski park okrasijo z baloni, pogosto dogodku nadenejo celo temo. Dogodek spremlja tudi glasba, včasih živa, spet drugič se glasbene note razlegajo skozi zvočnike. »Takšne aktivnosti našim stanovalcem pomenijo ogromno, skoznje se namreč mi približamo njim,« je povedala Bojana Mazil Šolinc, direktorica doma.

Poletje je polno tudi drugih dogodkov

Tudi sicer se skozi poletje v Domu ob Savinji dogaja marsikaj. Konec junija so tako organizirali praznik sivke, ki je bil res nekaj posebnega. Stanovalci in uporabniki doma so se skupaj z zaposlenimi družili ob obiranju dišeče sivke in spletanju očarljivih šopkov. Sredi julija, ko so bili dnevi še posebej vroči, pa so obiskovalci Dnevnega centra bili deležni prav posebne osvežitve, zanje so pripravili poletni spa na terasi.

Prav poseben dogodek se obeta tudi v začetku septembra. Takrat bodo v domu namreč organizirali Poletno noč, ki je stanovalce prvič razveselila lani. Več o tem vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)