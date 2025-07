Pestro koncertno poletje je na Konjiškem.

Pri Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice so tudi letos zasnovali zanimivo koncertno poletje.

V sklopu Poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji sta že nastopili Maja Keuc v juniju in Nina Pušlar v začetku julija.

Na koncertu slednje se je zbralo več kot 2.000 ljudi. »Lepo je videti, da ljudje prepoznajo vrednost takšnih dogodkov in radi prihajajo v ta čudovit ambient. Takšni dogodki potrjujejo, kako izjemna in edinstvena koncertna lokacija je Žička kartuzija,« je po koncertu povedala vodja konjiškega Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič Levart.

Foto: Matej Nareks, Domen Hohler, Matic Kremžar

To poletje se v Žički kartuziji obetata še dva koncerta: Šank Rock bodo nastopili 1. avgusta, sezono pa 8. avgusta končujejo Quntet Piazzolleky z Ano Bezjak.

Pestro tudi v mestnem jedru

Zadnji junijski petek so s koncertom domačega glasbenega dua The Saraphines v Slovenskih Konjicah začeli novo sezono Poletnic, brezplačnih poletnih koncertov na prostem. Nadaljevali so 11. julija s koncertom Andraža Hribarja, ta petek bodo nastopili Barniband, je 22. avgusta pa še konjiška zasedba Vraževerje. (N. K.)

Foto: Matej Nareks